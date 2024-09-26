خور جهنم في دارفور … أين هو ؟

تقارير بيع المستعبدات تفيد بأن موقع البيع في منطقة خور جهنم.

على مدى سنوات نقوم يوميا بإضافة أسماء مواقع لموسوعتنا في جوجل إيرث وتركيزا في فترة الحرب على دارفور والجزيرة والسبب واضح.

لا أذكر أنه مر علي موقع إسمه خور جهنم سواء كان قرية أو وادي أو خور ، وعادة ما يساعدنا على تحديد الموقع إسم المحلية وأسماء قرى مجاورة.

بالبحث وجدنا أن خور جهنم هو إسم حي في نيرتتي وكان إسمه حي العمدة ونضع في التعليقات رابط المنشور الذي حصلنا منه على المعلومة.

نيرتتي !! متى يا ترى طرق هذا الاسم أسماعنا كثيرا ؟

آه … آه تذكرت … بعد سقوط الإنقاذ وربما في 2020م أو 2021م كان فيها إعتصام وهي من حواضر قبيلة الفور وتقع على طريق زالنجي نيالا.

هل هي نفسها نيرتتي التي كانت تضيق ذرعا بالمستوطنين الجدد أم نيرتتي أخرى ، العلم عند الله ، إذ أن أسماء المواقع تتكرر كثيرا ، الهشابة ، هبيلة ، الحراز ، أم حراز ، أبو حراز ، بابنوسة ، البابنوسة ، الفاشر في دارفور والفاشر في نهر عطبرة ، أم درمان بتاعتنا وأم درمان في جنوبسودان وأم درمان فلاتة جنوب مايرنو ، وهلمجرا وهكذا دواليك ، ولكن لا نيرتتي ولا الضعين لم أجد لهما تكرارا ولا شبيها.

أرجو ألا تكون نيرتتي موطن الجمال وشلالات نيرتتي الجميلة هي موطن هذه الممارسة إذ سيكون صعبا على عقلي المرهق استيعاب وتفسير كيف يتغاضى الفور عن كل غبنهم وظلاماتهم من الجنجويد ويغمضوا أعينهم عما يدور في داخل إحدى أهم حواضرهم ، أرجو ألا تكون هي نيرتتينا التي نعرف ولا حي عمدتها هو خور جهنم ، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقيض للأسيرات معتصما يحررهن ويعيدهن لأهلهن.

رحمتك يارب.



#كمال_حامد 👓

إضافات : وصلتني حتى اللحظة إفادات بأن خور جهنم في :

+ كردفان بين حمرة الشيخ وأم بادر.

+ في الجنينة وهو من روافد وادي كجا.

+ في منطقة أم دخن.