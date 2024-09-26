ينبغي على الذين ترد اسماؤهم في القوائم الاستجابة للإحتكام أمام القانون

ينبغي على الحكومة أن تتعامل بالحرفية والمسئولية اللازمة مع هذا الموضوع حماية للوطن أولاً، ولحقوق المشتبه بهم والمتهمين بالتعاون مع العدو و #الخيانة_الوطنية ثانياً، وينبغي على الذين ترد اسماؤهم في القوائم الاستجابة للإحتكام أمام القانون.



هذه الخطوات مهمة جداً لصناعة مستقبل آمن للجميع لا يترك ثغرة للمنتصرين في الحرب والمواطنين الضحايا للإنتقام ممن يشتبه في موالاتهم للعدو أو ارتكابهم لجرم الخيانة الوطنية.

أي محاولة لازدراء هذه الإجراءات أو التقليل من أهميتها ستفتح ثغرة كبيرة لحملات إنتقامية غير مسبوقة في تاريخ السودان ما بعد الاستقلال.

علينا أن نتعظ من تجارب الآخرين

رفضهم التعامل وفقاً للقانون مع مذكرة النائب العام تعني أنهم اختاروا مواجهة الجماهير دون قانون

محمد غثمان ابراهيم

