متى تبدأ رحلة الشيب لدى النساء؟

يُعد اكتشاف “أول شعرة بيضاء” تجربة تمر بها معظم النساء، مع تأثير التقدم في العمر والتوتر، على نظرة النساء إلى أنفسهن، وما يتعلق بالهوية والثقة، وتثير مشاعر مختلطة من القلق والانزعاج. حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”.

ونشرت الصحيفة نتائج دراسة حديثة، تسلط الضوء على المراحل العمرية التي تكتشف فيها النساء تلك الخصلات الفضية، ما يفتح نقاشًا حول العوامل التي تؤثر في هذا التحول الطبيعي.

ووفقاً للدراسة يمكن أن يكون اكتشاف أول شعرة بيضاء بمثابة صدمة كبيرة، لكن من المحتمل أن يحدث ذلك في وقت أبكر من المتوقع.

وأجرت الدراسة استطلاعاً شمل 1000 إمرة ، أظهر أن نصف المشاركات يلاحظن أول خصلاتهن البيضاء في أوائل الثلاثينات ، وغالبًا بين سن 31 إلى 35.

وأجرت هذه الأبحاث العلامة التجارية للعناية بالشعر “شوارزكوف”، التي وجدت أن 17%، من النساء يكتشفن أول شعرة بيضاء قبل عيد ميلادهن 25.

ورغم أن الكثيرات يلقين اللوم على التوتر “سواء أكان ناجمًا عن العمل أم العناية بالأطفال”، إلا أن الخبراء يقولون إن ذلك ببساطة جزء من التقدم في العمر.

وقالت الدراسة، أن الشعر يؤدي دورًا حاسمًا في تعريف هوياتنا، فعند اكتشاف الشعيرات البيضاء، قال أكثر من نصف النساء إنهن يشعرن بالقلق بشأن الشيخوخة، وأشار 2 من كل 5 نساء، إلى أنهن كنّ يشعرن بعدم الارتياح تجاه آراء الآخرين حول شعورهن البيضاء.

في حين قال 36% إنهن شعرن بثقة أقل في أنفسهن ومظهرهن، وأشارت ثلث المشاركات إلى أنهن شعرن بأقل جاذبية.

وأظهر الاستطلاع أن 1 من كل 5 نساء لا تزال تعتقد في خرافة أن نتف شعرة بيضاء واحدة يؤدي إلى نمو 7 شعرات أخرى، ويعتقد نحو 1 من كل 10 أن صبغ الشعر بشكل متكرر يجعل الشعر يتحول إلى الأبيض بسرعة أكبر.

وقال حوالي 80% من النساء إنهن يعتقدن أن التوتر يعجّل من عملية الشيب، في حين يعتقد 71% أنه يعتمد على الجينات.

أوضحت خبيرة صحة الشعر وفروة الرأس، إيفا براودمان، أن “فشل الخلايا الميلانينية،وهي الخلايا التي تنتج اللون في شعرنا، هو العامل الرئيسي الذي يتسبب في ظهور الشعر الرمادي”.

وأضافت براودمان أن “التوتر العاطفي لفترة طويلة يمكن أن يزيد عملية الشيب، ولكنه عمومًا ليس السبب الرئيسي، فالشيخوخة هي بلا شك العامل الأكبر في ظهور الشعر الأبيض”.

إرم