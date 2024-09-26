رجل يطالب طليقته بـ 30 ألف درهم تعويضاً عن إصابة ابنهما «لإهماله في المطبخ»

رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة الفجيرة الاتحادية مطالباً بإلزام طليقته بدفع تعويض قدره 30 ألف درهم له بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر، وذلك لتعويض الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي لحقت به وبابنه الذي تعرض لإصابات أثناء لعبه في المطبخ بعد أن تركته الأم دون رقابة أو عناية. غير أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم كفاية الأدلة.

وفي تفاصيل الدعوى، أشار الرجل إلى أن ابنه تعرض لإصابات خطيرة أثناء لعبه في المطبخ، متهماً طليقته بالإهمال لتركها الطفل دون رقابة، مما عرض حياته للخطر.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن المسؤولية التقصيرية لا تتحقق إلا إذا توافرت أركانها الثلاثة: خطأ ثابت من المسؤول، ضرر لحق بالمضرور، ووجود علاقة سببية تربط بينهما. كما أكدت المحكمة أن الخطأ قد يكون نتيجة إهمال أو فعل عمدي، وأن القانون لا يفرق بينهما عند فرض التعويض، حيث يكفي لإثبات المسؤولية وجود إهمال أو تقصير في الحيطة واليقظة.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى لعدم ثبوت الأدلة وألزمت المدعي برسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

• الرجل ادعى أن طليقته أهملت طفله المحضون، وتركته يلهو في المطبخ دون رقابة ما عرّضه للخطر.

صحيفة الإمارات اليوم