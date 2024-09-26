شاهد بالفيديو وبتدوينة ساخرة.. (في أسد غيري؟) الشاعرة داليا الياس ترد على ناشطة اتهمتها بأنها “مركبة مكنة ما حقتها”: (أنا في حد ذات نفسي “مكنة متمكنة” والحمد لله)

ردت الشاعرة والصحفية والإعلامية السودانية المعروفة داليا الياس, على إحدى الناشطات بتدوينة ساخرة وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأت الشاعرة المعروفة جمهورها ومتابعيها بتدوينة ساخرة رداً على قطيعة إحداهن.

وكتبت داليا في تدوينتها: (ي واحدة منافقة وحقيرة وقلبها أسود ظلمتني ظلم الحسن والحسين وقطعت فيني من وراي وقالت أنا مركبة مكنة ما حقتي!!).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (حقيقة بالغت معاي…. أنا عمري ما ركبت مكنة ما حقتي يشهد الله…. أنا في حد ذات نفسي (مكنة متمكنة) والحمد لله).

وختمت الشاعرة والصحفية تدوينتها التي أرفقت معها مقطع فيديو من كواليس أحد البرامج تقول فيه (في أسد غيري؟).. الغريبة هي شخصياً مدورة حياتها بي (مكنتي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين