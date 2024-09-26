شاهد بالفيديو.. نساء وفتيات سودانيات يقدمن فواصل من الرقص المثير خلال حفل بألمانيا وساخرون: (جنقو أوروبا بالغتو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية المعلقين على السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره من حفل سوداني أقيم بدولة ألمانيا وفقاً لما ذكر ناشروه.

وأظهر المقطع نساء وفتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص بطريقة أثارت سخرية المتابعين الذين كتبوا: (جنقو أوروبا بالغتو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين