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شاهد بالصور.. حسناء السوشيال ميديا “لوشي” تبهر المتابعين بلقطات أبيض وأسود وساخرون: (شوكلاتة الدعم السريع تساعد على تفتيح البشرة)

2024/09/26
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نشرت المذيعة الحسناء السودانية الحسناء ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة آلاء المبارك, صور حديثة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أبهرت نجمة السوشيال ميديا الشهيرة باسم “لوشي” المتابعين باللقطات التي قامت بنشرها.

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نجمة قناة سودانية 24 قامت بمعالجة الصور لتظهر على طريقة “الابيض والأسود” وسط تعليقات متباينة من قبل الجمهور.

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وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد انقسم المعلقين ما بين متغزل ومشيد وما بين ساخر من تصريحاتها الأخيرة بشأن تعامل قوات الدعم السريع معها, حيث كتب أحدهم ساخراً: (شوكلاتة الدعم السريع تساعد على تفتيح البشرة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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