جرائم وحوادث

محكمة مكافحة الارهاب والجرائم ضد الدولة تصدر إحكاما بالسجن لمتهمين

2024/09/26
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أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة ببورتسودان اليوم حكما بالسجن لمدة خمس سنوات مع مصادرة الهواتف و المعروضات في مواجهة المتهم ( ع ج ) بعد أن ادانته المحكمة تحت المدة (51/أ) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بالسجن لمدة عشرة اعوام في مواجهة المتهمين ( ب م م) و (ا ع ع) و( م ح ي ) مع مصادرة الهواتف و المعروضات بعد أن ادانتهم المحكمة تحت المادة (51/أ) وقد مثل الإتهام امام المحكمة وكلاء النيابة مولانا عبد الله باب الله ومولانا محمد احمد التوم .
سونا

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