شاهد بالفيديو.. مقلد أفراد الدعم السريع يسخر من مقتل القائد الميداني “قرن شطة” ويحذر “الدعامة” من القوات المشتركة: (أي زول مستعجل عاوز يسافر السماء ذات البروج يمشي الفاشر)

عاد الناشط السوداني الشاب الذي اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بتقليد أفراد الدعم السريع, بمقطع فيديو جديد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أثار الناشط الساخر ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقليد “الدعامة” بعد مقتل القائد الميداني البارز “قرن شطة”.

وحذر بسخريته المعهودة أفراد الدعم السريع, من القوات المشتركة التي تقاتل بجانب القوات المسلحة بالفاشر.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الساخر الشاب علق بطريقته الساخرة من محاولة اقتحام قوات الدعم السريع للفاشر قائلاً: (أي زول مستعجل عاوز يسافر السماء ذات البروج يمشي الفاشر).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين