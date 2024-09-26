“قمران” حول الأرض لمدة 57 يوما

يدخل كويكب طوله يعادل حافلة ذات طابقين إلى مدار الأرض هذا الأسبوع، وبالتحديد في 29 سبتمبر الجاري، وسيرافق القمر “الأصلي” للأرض لمدة تصل إلى شهرين.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، أن الكويكب عبارة عن جزء من حزام كويكبات تتكون من مجموعة من الصخور الفضائية في النظام الشمسي، وتدور حول الشمس.

هذا الكويكب الذي يشبه القمر الصغير ويطلق عليه “2024 PT5″، سيكون في مجال تأثير الجاذبية الأرضية لفترة مؤقتة، مما يجعله “مرافقا” لقمر الأرض.

وقال أستاذ علم الفلك المشارك بجامعة نوتنغهام البريطانية، دانييل براون: “القمر الصغير هو جسم يدور حول جسم آخر في النظام الشمسي”.

وأضاف براون: “هذه الأجسام لا تدور حول الأرض إلى الأبد، بل يكون ذلك لفترة قصيرة”.

واكتُشف “2024 PT5” لأول مرة في أغسطس العام الماضي، قبل يوم من اقترابه من الأرض على مسافة 568500 كيلومتر.

وأوضح براون أن “القمر الصغير” سيدور حول الأرض لمدة 57 يومًا.

وعلى الرغم من أنه سيكون زائرا مؤقتا، فإن توقعات العلماء تشير إلى أنه سيعود إلى مدارنا مجددا في عام 2055.

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