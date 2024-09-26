الابتهاج الكبير اليوم في الميديا والله يدمع العين ..

القوات المسلحة حققت انتصارات كبيرة في الخرطوم فسمعنا من امهاتنا وأطفالنا كلمات وفرح وكيف لا والجيش هو حبنا الكبير، وهذا هو البداية باذن الله، فما بالكم كيف سيكون يوم النصر الكبير عندما يكون السودان خالي من الجنجويد ؟!!!! ..

اولئك الذين وصموا الجيش بكل الصفات القبيحة طأطاوا رؤوسهم اليوم وهم يشاهدون هذا الابتهاج الكبير، وعلموا أن الجيش هو الوطن ومعيار الخيانة والوطنية هو حب الجيش وكراهيته، ومجرد هذا الشعور العظيم من الشعب هو انتصار للسودان بصرف النظر عن حجم الانتصار، ونحن واثقون من الانتصار الكامل ..

نسأل الله أن يثبت اقدام قواتنا المسلحة الاشاوس والخزي والعار لكل من وقف مع المرتزقة، والخزي والعار أضعافا مضاعفا لكل من اتخذ موقف الحياد في وقت كان الوطن محتاجا إليه.

د. عنتر حسن

