دمر عمارات –!!

نجح الجيش في مباغتة مليشيا الدعم السريع اليوم ولكن تحرير منطقة الخرطوم ربما يكون هو الأصعب في هذه الحرب بسبب كثافة نشر المليشيا للقناصيين في العمارات العالية بالخرطوم وحتى لا يفقد الجيش زمام المبادرة ويضيع الفرصة الثمينة التى صنعها للقضاء على المليشيا ليس هناك خيار غير تدمير اي عمارة في الخرطوم حتى وإن كان بها قناص واحد يعيق تحرك الجيش !!

يمكن بناء العمارات والكباري من جديد ولكن فرصة القضاء على المليشيا في الخرطوم والتى تحققت اليوم -قد-لا تتحقق مرة أخرى قريبة !!

بكري المدنى