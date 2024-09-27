استعجال النصر وترقب الأخبار المفرحة التي تأتي من الخرطوم هذا الصباح، ابتهاج الناس داخل السوشيال ميديا وخارجها فرحا بقواتهم المسلحة، هو استفتاء واضح يؤكد أين يقف الشعب السوداني، ويدحض كل أكاذيب مليشيا الدعم السريع وأعوانها.

اللهم تمم فرحة هذا الشعب الصابر وانصر قواته المسلحة في الخرطوم والجزيرة، وولايات دارفور الأربعة وتبقى الفاشر رمز الصمود والبطولة.

Sabah Mousa