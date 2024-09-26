يوم عصيب على عصابات آل دقلو ، أجبر حافظ كبير على الظهور مرتبكاً، مضطرباً ،كما ظهر الخوف و”الرجفة” على “بقال” ، وهو يلوح بعلم المليشيا وحيداً، يحرك رأسه في كل الاتجاهات وكأنه يحاول أن يرى من اين ستأتي الرصاصة التي ستنهي حياته البائسة ..

هذا اليوم العصيب دفع “بقال” لإعادة تدوير مقطع فيديو قديم ،تم تسجيله في مايو الماضي، حالة الخوف التي ظهرت على ملامحه أكدت أنه على يقين من الهزيمة .

رشان اوشي