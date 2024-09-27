حميدتي في خطابو بيتكلم عن انقلاب 25 اكتوبر ورفض المؤسسات الدولية له!

حسسني انو اعتقلوهو اليوم داك، ومرق من المعتقل مشى شارع الستين يهتف “يا عسكر مافي حصانة”.

يا عمك انت عملت الانقلاب مع برهان! انت الموت نساك الزمان وله شنو؟

(ملحوظة: الناس البتكتب لحميدتي خطاباتو اتمنى يكتبو ليهو الكسرة باللون الاحمر عشان ينطقا. الزول ده عندو مشكلة كبيرة في الكلمات المجرورة بالكسرة. بينصب كل الكلمات زي ما بيحاول ينصب علينا. ودي حاجة مزعجة أكتر من الكضب)

حمور زيادة

