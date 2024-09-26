🔴 إخوانا في السودان (سلبيتكم تجاه سد السرج) قد يكون سببا في (فنائكم)

…كهوف سد السرج وضرورة تشكيل لجنة دولية لتقيم سلامته…

1-في شهر مارس 2018 إكتمل جزء من بناء سد السرج الركامي والمشار إليه بالأسهم الصفراء.

2- في شهر مايو 2018 تأكد إكتمال هذا الجزء من السد ووصل إرتفاع المقطع قريبا من المنسوب النهائي عند (640 فوق سطح البحر) وهو أيضا مشار إليه بالأسهم الصفراء.

3- في شهر نوفمبر 2019 إنهار كامل الجزء الذي تم الإنتهاء منه تقريبا في مايو 2018 وإنهار بنفس الشكلية التي تؤكد بأنه إنهيار فجائي نتيجة إنهيار كهوف تحت نفس المقطع الذي تكلمت عنه منذ شهر ولكن كان كلامي الأول عن نفس المنطقة ولكن أمام (السد) وليس (خلفه). ويمكنك تحليل شكل الإنهيار بالصورة بتاريخ 11/2019 لتري حواف منطقة الإنهيار المشار إليها بأسهم خضراء.

4- في ديسمبر 2019 بدأ العمل لإصلاح هذا الإنهيار وعمل ما يسمي Backfilling لإصلاح ما سببه إنهيار الكهف تحت هذا المقطع خلف سد السرج. ويمكنك تحليل شكل إنهيار الحوار المشار إليها بالأسهم الخضراء.

5- في شهر نوفمبر 2020 إنهار نفس المقطع ولكن على الجانب الأخر من السد أي (أمام سد السرج في البطن المقوسة). بمجرد إكتمال إصلاح الجزء المنهار على الجانب الخلفي من السد وهذا الإنهيار مشار إليه بالأسهم الصفراء وكنت تحدثت عنه الشهر الماضي (وكفرني بعض الإثيوبيين وأعتبروني من ملأ فرعون).

6- شهر فبراير 2022 تم إصلاح الإنهيار بالجانب الأمامي وأيضا الخلفي لنفس المقطع. وذلك بعد إنهيار كهوف جيرية تحت نفس المقطع من الأمام والخلف خلال الفترة بين عام نوفمبر 2019 ونوفمبر 2020.

7- في شهر مايو 2022 يبدوا كل شئ على مايرام وعملية إصلاح الجانب المنهار في الجانب الأمامي للسد شغالة لإنهاء العمل قبل وصول فيضان 2022 والذي أقترب كثيرا لسد السرج خلال عملية الملء الثالث. مع ملاحظة بداية ظهور فتح لأي من (الفواصل الإنشائية للبلاطات الخرسانية !! مما يدل على حدوث نوع من الهبوط الغير منتظم والذي تسبب في فتح تلك الفواصل والتي كانت ممتلئة (بالزفت) ولذلك تري وجود شريط أسود اللون محيط بتلك الفواصل.

8- في شهر يونيو 2022 زاد معدل فتح الفواصل الإنشائية والذي تم التحدث عنها حينذاك من قبل الإعلام المصري على كونها (تشققات) ولكنها عملية فتح للفواصل الإنشائية والدليل على ذلك أنها غالبا (أفقية تماما) أو (رئسية تماما).. بينما الشقوق في البلاطات الخرسانية هي (شقوق دقيقة جدا) لا يمكنك أبدا أن تراها بــ(جوجل إيرث) ولونها (لايمكن أن يكون أسود).

9- في مارس 2024 بعد تحقيق الملء الرابع لمنسوب (620) فوق سطح البحر.. غطت المياه جزء كبير من منطقة الكهوف (أمام السد) بينما المنطقة المقابلة خلف السد تبدوا جميلة بدون أي مشاكل.

10- اليوم في سبتمبر 2024 وبعد وصول الملء الخامس تقريبا لــمنسوب (639) وأقصي إرتفاع لعمود المياه أمام سد السرج. وإختفاء منطقة الكهوف تماما تحت سطح المياه بعمود مياه يقارب 45 متر من الممكن جدا أن يحدث تسريب ضخم عبر تلك المنطقة والتي هي أصلا (خربانة) من أمام السد ومن خلفه.

11- حدوث إنهيار لجزء ركامي من سد السرج بمنطقة الخلف ثم حدوث إنهيار لجزء كبير من قدمة سد السرج بعد إصلاح الجزء الخلفي مباشرة وعند نفس المقطع الواقع بمنطقة (الفاليت والرخام والحجر الجيري) .. يجعلني (أدق جرس الإنذار) وخاصة بعد إكتمال (التحميل الكلء لعمود المياه) وأقول للإخوة في إثيوبيا .. يا إخوانا في حاجة (غلط) وأقول لإخوانا في السودان (سلبيتكم تجاه سد السرج تحديدا) قد يكون سببا في (فنائكم)

والله على ما أقول شهيد.

د. محمد حافظ

