«الداخلية المصرية»: استشهاد ضابط ومصرع عنصر إجرامي بأسوان في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة

استشهد ضابط شرطة ولقي عنصر إجرامي مصرعه بعد تبادل إطلاق نار في أسوان.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان صادر مساء اليوم الخميس: “في 26 سبتمبر الجاري، وأثناء قيام قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بجولة لمتابعة الحالة الأمنية في دائرة المركز، رصدت القوة سيارة ربع نقل بدون لوحات يقودها عنصر إجرامي خطير سبق اتهامه وإدانته في العديد من القضايا الجنائية. وعند محاولة استيقافه، بادر العنصر بإطلاق النار على القوات، مما أدى إلى استشهاد النقيب محمود جمال فريد محمود من قوة مديرية أمن أسوان، ومقتل العنصر الإجرامي. وعُثر بحوزته على بندقية آلية، و7 خزائن، وكمية كبيرة من الطلقات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصري اليوم