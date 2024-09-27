فيدرا تكشف عن دور الكلاب في التزامها بصلاة الفجر – فيديو

تحدثت الفنانة فيدرا عن أسباب التزامها بالصلاة لـ أكثر من 13 عامًا، موضحة أن هناك بعض المواقف جعلتها تحافظ على أداء صلاة الفجر.

وقالت «فيدرا» خلال لقائها ببرنامج «الستات» كنت بصور في إعلان لشركة كبيرة، من إخراج شريف صبري، ووقت الأكل شفت راجل سايب الأكل وبيصلي، وقتها حسيت بسلام وانه شخص مختلف وغيرنا كلنا، وقلت عاوزة أصلي«.

وروت موقف لها مع احد الاشخاص قائلة: «أنا عندي كلاب، ومرة راجل قال لي أنتِ عندك عكوسات علشان الكلاب، ووقتها كان عندي مشكلة ما بعرفش أصحى لصلاة الفجر».

وتابعت: «وبعدها لمدة أسبوع كل يوم الفجر كلاب الشارع اللي أنا بأكلمها تنبح تحت الشباك، فألاقي الكلاب بتصحيني الفجر، فأصحى وأتوضا وأصلي وأقول لهم شكرًا عشان صحتوني».

المصري اليوم