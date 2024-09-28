إصابة نجمة شهيرة بجلطة دماغية خلال حفل مباشر لها – صورة

أصيبت المغنية اليونانية الشهيرة مارينيلا بجلطة دماغية أثناء حفل موسيقي على مسرح أوديون الأثري في أثينا بالقرب من الأكروبوليس، وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة.

وأظهرت مقاطع فيديو من الحفل انهيار المغنية البالغة من العمر 86 عامًا على خشبة المسرح، خلال عرض أقيم أمس الخميس في المسرح الروماني القديم.

تم إلغاء بقية الحفل، الذي كان من المقرر أن يشارك فيه أيضًا المغني اليوناني أنطونيس ريموس.

وأفاد مستشفى هيجيا في أثينا أن حالة مارينيلا مستقرة لكنها حرجة، حيث تتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة بعد تعرضها لنزيف حاد في المخ.

ومثّلت المغنية، التي تمتد مسيرتها المهنية لأكثر من 6 عقود، اليونان في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لعام 1974، والتي فازت بها فرقة «أبا» السويدية بأغنيتها «ووترلو».

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