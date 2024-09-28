نظرات تذوب إعجابًا.. صور ايلون ماسك ورئيسة الوزراء الإيطالية تغزو التواصل

اجتاحت منصة “إكس” خلال الساعات الماضية صور عديدة جمعت الملياردير الأميركي إيلون ماسك برئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، حيث ظهر الانسجام الواضح بينهما. وعلّق العديد من المغردين على اللقاء، خاصة بعد وصف ماسك لميلوني بـ”الجميلة”.

من بين الصور، لفتت إحداها الانتباه بشكل خاص، إذ ظهرت ميلوني وهي تنظر بإعجاب نحو ماسك خلال حفل توزيع جوائز “المواطن العالمي” الذي أُقيم في نيويورك يوم الاثنين الماضي. هذا المشهد أثار الشائعات حول احتمال وجود علاقة رومانسية بينهما، خاصة بعدما قام ماسك بتسليم ميلوني جائزة فخرية.

أحد مستخدمي “إكس” كتب ممازحاً: “ابحث عن شخص ينظر إليك كما تنظر رئيسة الوزراء الإيطالية إلى إيلون ماسك”. ما زاد من انتشار الشائعات.

إيلون ماسك كسر صمته أخيرًا، نافياً أي علاقة عاطفية تربطه بميلوني. وكتب في تعليق على منشور تضمن صورة تجمعهما وهما يتبادلان النظرات: “كنت هناك مع أمي… لا توجد أي علاقة رومانسية مع رئيسة الوزراء ميلوني”. كما تدخلت والدته “مي” في الموضوع، بعدما علّق أحد المستخدمين بخبث قائلاً: “نعرف ماذا حدث بعد ذلك”، لتؤكد أن الأمر ليس كما يشاع.

إذ قالت في تغريدة على حسابها في إكس إنها عادت بعد الحفل مع ابنها إلى الفندق!

كما شاركت سابقا صورة أوسع تظهر مشاركتها في العشاء الذي أقيم على هامش الحفل، إلى جانب نجلها ورئيسة الوزراء الإيطالية، واصفة إياها بالرائعة.

وكان ماسك وميلوني التقيا عدة مرات في السابق، حين استضافت رئيسة الوزراء الإيطالية الملياردير في مقر إقامتها الرسمي في روما بيونيو من العام الماضي (2023).

ثم زار ماسك إيطاليا في ديسمبر من العام نفسه، حيث ألقى كلمة في مهرجان سياسي استضافه حزب «إخوان إيطاليا» اليميني الذي تتزعمه ميلوني.

وقد ناقشا سابقًا اهتمامهم المشترك بانخفاض معدلات المواليد في الغرب والإمكانات الإيجابية للذكاء الاصطناعي، وفقًا لصحيفة التلغراف.

يذكر أن ميلوني، التي انفصلت عن شريكها أندريا جيامبرونو، منذ فترة، بعد أن أدلى بتعليقات بذيئة على التلفزيون الإيطالي عام 2023، هي من طلبت من ماسك تسليمها جائزة «المواطن العالمي» التي عقدت في مركز أبحاث المجلس الأطلسي بنيويورك قبل أيام.

الأيام البحرينية