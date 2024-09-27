محاصرة مليشيا الجنجويد في جزء من الخرطوم وخنق تلك المنطقة وقطع الإمداد عنها وتحريك سلاح الجو لكل مليشي يتسلل إلى الخارج لجلب مواد تموينيه لفارات المليشيا داخل العمارات ومسحه من قبل أولادنا في الجوية او إلتقاطهم زي الفئران من الشوارع وزقاقات العمارات من ( القوات الخاصة وأمن يا جن ) هذا الأمر يقضي بسهولة ع ما تبقي من المليشيا في شرق الخرطوم وجنوب الحزام أما أن ينفقوا عبر سلاح الجو او تحت يد الجيش …

عناصر المليشيا مضغوطة نفسياً من كل الأطراف المجرم عبدالرحيم يُرسل لهم عبر قائدهم المُباشر أنهم لازم يهزموا الفلول وأن مصيرهم مربوط بهزيمة دولة ( 56 ) ونفس الجنود مضغوطين ان أهلهم في الفاشر نفس المليشيا تُطلق عليهم الدانات والتدوين العشوائي وبلسان أحدهم دي حقارة لأهلنا نحنا لازم نرجع الفاشر نكاتل مع أهلنا ضد جيش الغربية والمشتركة …

تشتيت هذه المليشيا والدخول معها في قتال في كل بقاع السودان أمر جيد ونتيجة حسمه قريب تكسير مجاديف قاداتهم وشلل تفكيرهم بأن كل ما يقبلوا يسمعوا نغمة ( أحيي ولض امي حياااااااو ) تجبرهم على عدم التركيز والتصرف من غير تخطيط ..

بإذن الله بإذن الله بإذن الله من الآن وصاعداً لن يتأخر الجيش او يحالفه عدم الحظ في اي معركة ..القوة الصلبة للجيش موجودة كاملة بكل اركانه لم تتأثر …ولديهم كفاية في التسليح والعتاد ….

تحرير الخرطوم هو الطريق لتحرير الجزيرة ….

حيّا الله الجيش قادة وضباط وعساكر ومستنفرين

وحيّا الله المشتركة …

عائشة الماجدي