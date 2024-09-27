• كشفت عمليات عبور كباري الخرطوم والدخول إلي قلبها أن مليشيا وعصابات التمرد أُجبرت علي إخلاء وسط الخرطوم وأبقت علي مجموعات مستأجرة من قناصة محترفي الحروب وهم عينة من البشر يعرضون خدماتهم لمن يدفع أكثر ويستعينون في مهامهم القذرة بمكون محلي من القتلة ومعتادي الإجرام وهم من ذات طينة الذين تجردوا من مشاعر البشر وجُبِلُوا علي إمتهان القتل يعتاشون علي الرصاص القاتل والدم المتناثر ..

• أمثال هؤلاء القتلة لا يمانعون في البقاء طويلاً حيث يتم استئجار بنادقهم ومناظير قنصهم ..ولذلك ليس غريباً أن يبقوا في قلب الخرطوم علي أسطح وداخل البنايات الشاهقة ..

• تعرف الجيوش المحترفة كيف تتعامل مع هذه المجموعات وهنالك تدابير كثيرة لاقتلاعهم وقتلهم حيث هم ..

• أثبتت العمليات الخاطفة التي خاضتها القوات العسكرية والأمنية يوم أمس أن عصابات مليشيات التمرد قد فقدت منذ الساعات الأولي للمحاولة الانقلابية هدفها من إشعال الحرب وليس لديها ما تقاتل لأجله غير البنادق والفنادق المستأجرة وكل هذا إلي بوار وخسار بإذن الله ..

• تقبل الله شهداء هذه الأمة .. ونصرٌ قريبٌ بحول الله ..

عبد الماجد عبد الحميد