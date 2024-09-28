بعد أشهر من طرحها بالأسواق.. كوكاكولا تسحب نكهة “سبايسد”

أعلنت شركة كوكا كولا، عملاق المشروبات الغازية، إيقاف إنتاج نكهتها الجديدة “كوكا كولا سبايسد” و”كوكا كولا سبايسد زيرو سكر” بعد مرور نحو سبعة أشهر فقط على طرحها في الأسواق.

وذكرت الشركة، التي تتخذ من أتلانتا مقرا لها، أن هذه النكهات ستُستبدل بنكهة جديدة، يتم الكشف عنها العام المقبل.

وتم طرح “كوكا كولا سبايسد” للبيع في الولايات المتحدة وكندا في 19 فبراير الماضي، حيث اعتُبرت إضافة دائمة جديدة لمحفظة الشركة في أميركا الشمالية بعد ثلاث سنوات من عدم إضافة أي نكهات جديدة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

الوكالة قالت إن نكهة “سبايسد” لم تلقَ استحسانا بين المستهلكين، حيث يعتقد البعض أن الاسم “سبايسد” قد يكون مضللاً، إذ أن طعمها يميل إلى التوت بدلا من النكهات الحارة.

وكان شاكير موين، رئيس التسويق لشركة كوكا كولا في أميركا الشمالية، قال في حديث سابق لأسوشيتد برس، إن “كوكا كولا سبايسد” تم تطويرها في فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز السبعة أسابيع، في حين أن عملية تطوير نكهة جديدة عادة ما تستغرق عامًا كاملاً.

وأكد موين أن “المستهلكين يتحركون بسرعة أكبر، وعلينا أن نكون أسرع من السوق”.

يُذكر أن شركة كوكا كولا تسعى جاهدة لجذب المستهلكين الشباب من خلال تقديم نكهات مبتكرة، وقد أطلقت في السنوات الأخيرة مجموعة متنوعة من النكهات المحدودة الإصدار، بما في ذلك نكهة أوريو الشهيرة.

كما تستكشف الشركة الدخول في مجال المشروبات الكحولية، مع إطلاق أول مشروب كحولي لها، “توبو تشيكو هارد سيلتزر”، في عام 2021، وتعاونها الأخير مع باركادي لإطلاق كوكتيل روم وكوكا في أوروبا والمكسيك.

أسوشيتد برس

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