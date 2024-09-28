من بداية الحرب دي ما حصل اشتريت فكرة إنّه الجيش بتقدّم من ورا البرهان؛

الواضح لي إنّه فيه قيادة متناسقة للحرب دي.

الجيش جيش السودان، الجيش ما جيش برهان؛

لــــــــــــكـــــــــــن؛

جيش منضبط، بحترم التراتبيّة؛

وعقلاني؛

ودا جلب ليه الكثير من النقمة من أبناء شعبه الأوفياء؛

لكن الحاجة دي ميزة كبيرة لو نظرنا بعيد؛

ودا ما جيش بتخلّوا عنّه عشان حبّة عيال اتعلّموا السياسة في أركان النقاش.

Abdalla Gafar