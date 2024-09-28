تحية للخرطوم المغسولة بديتول الطهارة

تحية المجد للجيش والمقاومة والمستنفرين ومن امامهم وخلفهم هذا الشعب المبتلى الصابر والذي ضرب موعداً مع المستقبل والتاريخ. التحية لهم وهم يغسلون طرقات الخرطوم بديتول الطهارة ويعقمون حواريها ببنسلين العافية، ويعطرون هواءها من تلوث الحرام بمسك الختام.

وعلى العالم أن يتهيأ لمولد أمة جديدة ضربت موعداً لتقف تحت الشمس مباشرة وتشهر برنامجها على قيم العلم والايمان والعدالة والحريات والكفاية والعدل.

ولا أجد هدية تليق غير هذا المربع الذي ارجو أن يكون افتراعا لجلالة كاملة يكملها شعراء الشعب ويغنيها سلاح الموسيقى:

خرطوم الشرف قدلت تقول وزينة

وبحري الانتصار طاهرة وعديلة وزِينة

البقعة ام رجال نزلت عليها سَكينة

وجيش العز ضبح الحملة بي سكينه

حسين خوجلي