اقالة بوى..

اصدر الرئيس التشادى محمد ديبي قرارا بإقالة مدير مكتبه محمد ادريس بوي وعين بديلا عنه الدكتور ادريس صالح بشار ، وهذه خطوة وجدت صدى فى المشهد الداخلي التشادى ، وربما لديها تأثيرات فى المحيط الاقليمي ، ومع أن ابعاد القرار لم تتضح خاصة مع عدم تحديد وجهة بوي وتكليفه الجديد..

والمعلوم كذلك ، ورغم الهالة الكثيفة على ادوار بوي ، فان ادواره تقلصت منذ بداية هذا العام بعد اكتشاف اختلاس اموال.. واقتصر الدور البارز إلى بوي فى تشكيل قوات التدخل السريع باعتبارها قوة بديلة للحرس الرئاسي ، مع نشاطه فى دعم مليشيا الدعم السريع في السودان وتنسيق جهود انسياب عتادها..

وفى رأى ان قرار ازاحة بوي يمثل محاولة من الرئيس ديبي تخفيف حالة الاحتقان الداخلي بعد تململ أبناء الزغاوة من دعم مليشيا الدعم السريع بعد هجومهم المستمر على الفاشر وتهديدهم المستمر على مناطق انتشارهم فى دارفور..

وفى مجمل القول ، فإن انعكاسات الحالة السودانية بدات فى التأثير على المحيط الاقليمي فى بعده السياسي..

سيكون لهذا القرار ابعاده مع ظلال كثيرة وقرارات سابقة اتخذها بوى ضد وزراء سابقين ومسوؤلين..

ابراهيم الصديق على

28 سبتمبر 2024م