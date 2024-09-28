أسرار العناية بالبشرة.. حلول فعّالة لمشاكل المراهقين

تعاني العديد من المراهقات من مشاكل البشرة، التي تؤدي أحيانًا إلى انعدام الثقة بالنفس وغيرها من المشكلات النفسية.

وتحتاج الفتيات المراهقات إلى روتين جيد للعناية بالبشرة، لأن فترة البلوغ هي فترة تغيرات هرمونية كبيرة تؤثر على البشرة، وفقًا لموقع “Healthshots”.

وتقول طبيبة الأمراض الجلدية، الدكتورة راشمي أديلو، إن الفتيات المراهقات بحاجة إلى روتين جيد للعناية بالبشرة، لأن فترة البلوغ هي فترة تغيرات هرمونية كبيرة تؤثر على البشرة.

وغالبًا ما تؤدي هذه التغيرات إلى مشاكل جلدية شائعة مثل حب الشباب والحساسية، ويمكن أن يساعد استخدام المنظفات اللطيفة والمرطبات وواقيات الشمس، على التعامل مع هذه المشاكل دون إرهاق بشرتهن الحساسة.

1 – البشرة الدهنية

التنظيف: استخدمي رغوة أو جل منظف لطيف لمنع انسداد المسام.

الترطيب: حتى البشرة الدهنية تحتاج إلى الترطيب، لذا استخدمي مرطب أو جل خفيف

خالٍ من الزيوت لمنع إفراز الزيوت الزائدة.

واقي الشمس: استخدمي واقيًا شمسيًا يوميًا خالٍ من الزيوت ولا يسد المسام مع عامل حماية من الشمس SPF 30 أو أعلى لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية UV.

2- البشرة الجافة

التنظيف: استخدمي منظفًا مرطبًا كريميًا لتجنب إزالة الزيوت الطبيعية للبشرة.

الترطيب: استخدم كريم مرطب غني يحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والسيراميد لترطيب البشرة بعمق.

واقي الشمس: اختاري واقي شمسي مرطب مع عامل حماية من الشمس SPF 30 لمنع جفاف البشرة.

3.للبشرة المختلطة

التنظيف: افحصي الزيت في منطقة T (الجبهة والأنف والذقن) ورطبي المناطق الجافة.

الترطيب: اسمحي للمناطق الدهنية باختيار مرطب أخف والمناطق الجافة باختيار مرطب أكثر غنى.

واقي الشمس: احمي بشرتك دون التسبب في ظهور البثور باستخدام واقي شمسي واسع الطيف مناسب لجميع أنواع البشرة.

4- البشرة الحساسة

التنظيف: إذا كانت لديك فتاة مراهقة ذات بشرة حساسة، اطلبي منها استخدام منظف لطيف وخالٍ من العطور للبشرة الحساسة.

المرطب: اطلبي منها اختيار مرطب لطيف ومهدئ للبشرة بمكونات مثل الصبار والسيراميد لتهدئة البشرة الخشنة.

واقي الشمس: استخدمي واقيات الشمس التي تحتوي على معادن مثل أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم والتي من غير المرجح أن تسبب تهيج البشرة.

ما هي منتجات العناية بالبشرة التي يجب ألا يستخدمها الشباب؟

1- العطور والروائح العطرية

غالبًا ما تضاف العطور إلى مرطبات البشرة والمنظفات؛ ووفقًا لمراجعة نشرت عام 2012 في المجلة الأمريكية للأمراض الجلدية السريرية، فإن مكونات مستحضرات التجميل التي تحتوي على العطور هي أحد أكثر الأسباب شيوعًا لردود الفعل التحسسية التلامسية في البشرة الحساسة لدى الفتيات الصغيرات، ويمكن أن تسبب الحساسية والتهيج.

2- البارابين.

غالبًا ما تُستخدم البارابين كمواد حافظة في الكريمات ومستحضرات التجميل؛ وتحتوي البارابين على مواد كيميائية معطلة للغدد الصماء ويمكن أن تتداخل مع الأداء الطبيعي للغدة الدرقية.

ويقول الخبراء إنه يمكن أن تؤدي البارابينات إلى اضطراب الهرمونات، خاصةً لدى الفتيات، لذا من الأفضل الابتعاد عنها.

3- الكبريتات

توجد الكبريتات بشكل شائع في غسول الوجه بسبب خصائصها المطهرة والرغوية، ومع ذلك، فإن استخدامها فكرة سيئة، فهي تزيل الزيوت الطبيعية من البشرة، مما يجعلها أكثر جفافاً وأكثر عرضة للتهيج.

4- الرتينوئيدات

الريتينويدات خصائص مضادة للتجاعيد تزيد من حماية البشرة وتحمي الكولاجين من التدهور.

ويقول الدكتور أديراو إنها فعالة لمن يبحثون عن مكون مضاد للشيخوخة، لكنها قوية جدًا بالنسبة للبشرة الشابة، مشرًا إلى أنه بالنسبة لبشرة المراهقين، يمكن أن تتسبب في تقشير البشرة وتجعلها عرضة لأشعة الشمس.

5- الهيدروكينون

يساعد الهيدروكينون على منع التصبغات غير المتساوية.

ويقول الخبراء إنه عامل تبييض، ولكنه قوي جدًا للبشرة الشابة ويجب تجنبه إلا إذا أوصى به طبيب الأمراض الجلدية.

6- حمض الجليكوليك

يمكن استخدام حمض الجليكوليك لعلاج حب الشباب والتصبغ وعلامات الشيخوخة؛ وغالبًا ما تستخدم أحماض ألفا هيدروكسي في العناية بالبشرة لإزالة خلايا الجلد الميتة وتفتيح البشرة.

ويفيد حمض الجليكوليك في علاج بعض مشاكل البشرة مثل فرط التصبغ والملمس، ولكنه قد لا يكون مناسباً للشباب لأنه مهيج جداً للبشرة الحساسة والنامية.

ويقول الخبراء إن حمض الجليكوليك يمكن أن يسبب التهيج والاحمرار والتقشير، ويؤدي إلى تفاقم مشاكل البشرة الشائعة في سن المراهقة، مثل حب الشباب والبشرة الدهنية.

ما هي مكونات العناية بالبشرة الآمنة للمراهقين؟

هناك العديد من مكونات العناية بالبشرة الآمنة والفعالة المناسبة لبشرة الشباب. بعضها كالتالي:

1- حمض الهيالورونيك

يعتبر حمض الهيالورونيك مرطبًا ممتازًا، حيث يسحب الرطوبة إلى البشرة ويحافظ على نضارتها ونعومتها دون أن يسد المسام.

2- حمض الساليسيليك

يمكن استخدام حمض الساليسيليك بتركيزات تصل إلى 2% لتقشير البشرة بلطف والمساعدة في فتح المسامن ويمكنه أيضًا علاج حب الشباب دون تجفيف البشرة، ومع ذلك، فإن التركيزات التي تزيد عن 2% قد تسبب تهيج البشرة.

3- النياسيناميد

وهو أحد أشكال فيتامين B3 الذي يساعد على التحكم في دهون الوجه، ويعتبر مفيدًا للبشرة لأنه يقلل من الاحمرار ويحسن الملمس العام للبشرة.

4- الصبار

سواء كنتِ امرأة شابة أو عجوز، فإن الصبار مفيد لبشرة المرأة بغض النظر عن العمر.

مصراوي