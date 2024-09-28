إجازة أمريكية لدواء يعالج أزمة للمدخنين

أعلنت شركة الصناعات الدوائية الفرنسية “سانوفي” الجمعة، حصولها على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لطرح دوائها “دوبيكسنت”، المضاد لالتهاب الشعب الهوائية لدى المدخنين.

وجاءت إجازة هذا الدواء في الولايات المتحدة في أعقاب موافقة الاتحاد الأوروبي والصين عليه، واستندت إلى دراستين من المرحلة الثالثة أظهرتا أن “دوبيكسنت” حدّ بشكل كبير من تفاقم المرض، بالإضافة إلى كونه “حسّن وظيفة الجهاز التنفسي ونوعية الحياة”، على ما أوضحت “سانوفي” في بيان.

ولا يمكن الشفاء من مرض الانسداد الرئوي المزمن غير المنضبط، ويعالج عادةً بأدوية استنشاق تعمل على توسيع الشعب الهوائية، بحسب وكالة “فرانس برس”.

ويمكن دمج هذه الأدوية مع الكورتيكوستيرويدات لتقليل الالتهاب.

ويقلل “دوبيكسنت” من نوبات التفاقم بنسبة 30% على الأقل لمدة 52 أسبوعا للمرضى الذين يعانون ما يسمى الالتهاب من النوع الثاني، ويخضعون أصلا لعلاج خلفية ثلاثي بأجهزة الاستنشاق القصيرة والطويلة المفعول التي غالبا ما تُدمج مع الكورتيكوستيرويدات.

ولوحظ تحسن في وظيفة الجهاز التنفسي لدى هؤلاء المرضى لمدة تصل إلى عام تقريبا (52 أسبوعا)، وفق دراستي المرحلة الثالثة.

ويرتبط مرض الانسداد الرئوي المزمن بالتدخين في أكثر من 70% من الحالات في البلدان ذات الدخل المرتفع، وهو السبب الثالث للوفاة في العالم، وفق منظمة الصحة العالمية.

وتشمل أعراضه السعال المزمن وضيق التنفس والإفراط في إنتاج المخاط.

ومن تأثيراته على الحياة اليومية صعوبة في صعود السلالم أو في ربط شريط الحذاء.

وتعاونت في التوصل إلى عقار دوبيلوماب المعروف تجاريا باسم “دوبيكسنت” شركتا “سانوفي” و”ريجينيرون” الأمريكية، ويمثّل ربع مبيعات المجموعة الفرنسية، وهو يستخدم لمعالجة خمسة أمراض أخرى هي: التهاب الجلد التأتبي، والربو، وداء البوليبات الأنفية، والحكة العقدية، والتهاب المريء اليوزيني.

إرم