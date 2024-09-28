شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تتحدث مع سائق “تاكسي” مصري باللهجة المصرية بعد استلامها الإقامة: (خلاص ما بقتش لاجئة) والسائق يرد عليها: (انتو على دماغنا وعاشرت السودانيين أكثر من المصريين)

نشرت فتاة سودانية مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية بعد تداوله على السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت الفتاة السودانية بالتحدث مع سائق مصري, استغلته في مشوار بعد استلامها لإقامتها.

وقالت الفتاة موجهة حديثها لسائق التاكسي المصري وهي سعيدة (خلاص ما بقتش لاجئة) ليرد عليها السائق: (لالا انتو على دماغنا وأنا عاشرت السودانيين في ليبيا أكثر من 7 سنين وكنت بعاشر السودانيين أكثر المصريين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين