رأي ومقالات

انجلينا جولي مع اللاجئين السودانيين في تشاد

2024/09/28
انجلينا جولي
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انجلينا جولي مع اللاجئين السودانيين في تشاد..
هذه صورة اخري من ادوار المشاهير وتأثيرهم فى الراي العام ، فقد زارت الممثلة الامريكية الشهيرة تشاد ووقفت على احوال اللاجئين ، وهذه المرة كانت معرفة الفتيات اكثر بضرورة توثيق اللحظة..

ولم تكن هذه المهمة الإنسانية الأولى للممثلة جولي ، فقد سبق لها القيام بمهام كثير فى شرق آسيا خلال تعيينها سفيرة نوايا حسنة من 2001م وحتى 2022م..

وزارت جولي دارفور فى 2007م ، والتقت حينها اللاجئين وتبرعت لمفوضية اللاجئين حينها بمليون دولار..

هذه الادوار للمشاهير ليست بعيدة عن اجهزة اخري ، سوى فى التجسس أو بناء الصور الذهنية ، ولم تسلم جولى من اتهام إنها عميلة لل CIA ، وقد نفت ذلك ، لكن المؤكد أن حديثها لن يقول ابدا أو يشير إلى أن بلادها الولايات المتحدة الأمريكية شريك فى مآلات الاحداث بالصمت وبالسلاح وباكثر من ذلك..

ابراهيم الصديق
ابراهيم الصديق على
28 سبتمبر 2024م

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