انجلينا جولي مع اللاجئين السودانيين في تشاد..

هذه صورة اخري من ادوار المشاهير وتأثيرهم فى الراي العام ، فقد زارت الممثلة الامريكية الشهيرة تشاد ووقفت على احوال اللاجئين ، وهذه المرة كانت معرفة الفتيات اكثر بضرورة توثيق اللحظة..



ولم تكن هذه المهمة الإنسانية الأولى للممثلة جولي ، فقد سبق لها القيام بمهام كثير فى شرق آسيا خلال تعيينها سفيرة نوايا حسنة من 2001م وحتى 2022م..

وزارت جولي دارفور فى 2007م ، والتقت حينها اللاجئين وتبرعت لمفوضية اللاجئين حينها بمليون دولار..

هذه الادوار للمشاهير ليست بعيدة عن اجهزة اخري ، سوى فى التجسس أو بناء الصور الذهنية ، ولم تسلم جولى من اتهام إنها عميلة لل CIA ، وقد نفت ذلك ، لكن المؤكد أن حديثها لن يقول ابدا أو يشير إلى أن بلادها الولايات المتحدة الأمريكية شريك فى مآلات الاحداث بالصمت وبالسلاح وباكثر من ذلك..



ابراهيم الصديق على

28 سبتمبر 2024م