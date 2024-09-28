انجلينا جولي مع اللاجئين السودانيين في تشاد
انجلينا جولي مع اللاجئين السودانيين في تشاد..
هذه صورة اخري من ادوار المشاهير وتأثيرهم فى الراي العام ، فقد زارت الممثلة الامريكية الشهيرة تشاد ووقفت على احوال اللاجئين ، وهذه المرة كانت معرفة الفتيات اكثر بضرورة توثيق اللحظة..
ولم تكن هذه المهمة الإنسانية الأولى للممثلة جولي ، فقد سبق لها القيام بمهام كثير فى شرق آسيا خلال تعيينها سفيرة نوايا حسنة من 2001م وحتى 2022م..
وزارت جولي دارفور فى 2007م ، والتقت حينها اللاجئين وتبرعت لمفوضية اللاجئين حينها بمليون دولار..
هذه الادوار للمشاهير ليست بعيدة عن اجهزة اخري ، سوى فى التجسس أو بناء الصور الذهنية ، ولم تسلم جولى من اتهام إنها عميلة لل CIA ، وقد نفت ذلك ، لكن المؤكد أن حديثها لن يقول ابدا أو يشير إلى أن بلادها الولايات المتحدة الأمريكية شريك فى مآلات الاحداث بالصمت وبالسلاح وباكثر من ذلك..
ابراهيم الصديق على
28 سبتمبر 2024م
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