من أهم الفروقات بين الجيش في بداية الحرب والجيش الآن أعمار المقاتلين. في بداية الحرب كان الجيش يبدو وكأنه قد كبر وشاخ بينما تمثل المليشيا الشباب والعنفوان.

حاليا أعمار المقاتلين الذين اقتحموا جسور الخرطوم وبحري غالبها في العشرينات.

الجيش استعاد شبابه بسرعة. وحسابات المليشيا المبنية على أن الجيش قد شاخ وهرم كانت خاطئة لأنها تجاهلت الشعب الذي أنجب القوات المسلحة والقادر على تجديد دماءها باستمرار.

الجنجويد ظنوا أن الجيش انتهى ونسوا المجتمع!

حليم عباس

