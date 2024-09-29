أنت بالفعل (لؤلؤة)؛ بل جوهرة ودُرَّة ثمينة سعادة (لولوة الخاطر) وزير الدولة للتعاون الدولي (مساعد وزير الخارجية) في الحكومة القطرية.. شكراً لك وأنت تعبرين بلسانٍ مُبين وخُلقٍ حَسَنٍ وأصلٍ كريمٍ عن قيادةٍ رشيدةٍ وشعبٍ كريمٍ وأبي، لا نستغرب وقوفه بجانبنا داعماً ومساعداً ومسانداً في عِز المحن،



وأهل السودان يبادلونكم حباً بحب، ووفاءً بوفاء، وتقديراً بتقدير.. وكلماتكم الطيبة في المحفل الأممي تمثل قلادةً من نور نعلقها بكل فخر في أعناقنا، ونشكركم عليها.. شكراً من القلب بالإنابة عن كل أهل السودان سعادة الوزيرة لولوة الخاطر،

وشكراً جميلاً لقطر الخير قيادةً وحكومةً وشعباً.. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله.. نشكركم وأنتم تقدمون لنا سبل الحياة عندما تبرع آخرون بتقديم أدوات الموت والدمار لأهلنا وبلادنا، الصامدة الأبية المنتصرة بحول الله أولاً، ثم بتصميم وبسالة جيشها وإرادة شعبها الحُرِ ثانياً.. كل كلمات الشكر لا توفيكم حقكم، ودمتم لنا إخوةً أعزاء، وأشقاء كرماء.. دمتم لنا نِعم العون والسند في وقت الشِّدة.. شكراً قطر الخير والمحبة من سويداء قلوب كل أهل السودان.

مزمل أبو القاسم