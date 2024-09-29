الطابور الخامس والسادس!!

مع دخول الجيش الخرطوم بدأت عمليات صيد عملاء مليشيا الدعم السريع من الطابور الخامس والذين كانوا يعملون ويتجسسون لصالح المليشيا!!

عملاء الطابور الخامس في العادة يكونون من الناس العاديين – بلا اسماء ولا مقامات عليا-وهم في الغالب أدلاء ليس أكثر !!

ان كان الطابور الخامس خطير لما له من تأثير في الحرب فإن الأخطر منه هو الطابور السادس وهو الذي يكون معك وفي صفك بل وفي المقدمة- اسماء ومقامات عليا-ويتبنى بالصوت العالي مواقفك ومشاريعك ولكنه يعمل على افشالها كلها من خلال عملية التنفيس التى يجيدها !!

خطر الطابور الخامس ينتهي بإنتهاء المعارك ولكن خطورة الطابور السادس تمتد الى ما بعد الحرب إذا يبقى في مواقعه بسلاسة -ولا اقول ينتقل- ممارسا ذات الأدوار بالأصوات المقعرة- فهو يتبنى على طول الخط مواقفك ومشاريعك!!

الأنكى أن الطابور السادس بعد إنجلاء الحرب يصور نفسه بطلا والأنكى من ذلك أن يتصوره البعض كذلك !!

بكري المدنى