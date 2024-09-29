. فيس بوك يحظر الدعم السريع ويصنفه تصنيف سيئ!

انا البعاتي؛

وقلت ان الموضوع موضوع زمن فقط.

شرع فيس بوك قي تصنيف الدعم السريع كمنظمة خطرة تمارس نشاطا عنيفا او بغيضا او إجراميا. ونتيجة بذلك عند البحث عن الدعم السريع سيظهر لك الاتي :

١- ربما يقترن هذا البحث بنشاط عنيف او بغيض او اجرامي

فإذا اخترت مواصلة البحث يتوسع لك في الرسال ويوجهك إلى رسالة ملخصها :

٢- ان المصطلح الذي تبحث عنهمقترن مع نشاط افراد او جهات خطرة ، وهو امرا غير مسموح به في فيسبوك

فإذا اصريت على المتابعة يعرض لك النتائج مع رسال يوصيك فيها بالابلاغ عم اي نشاط خطر ويوجهك لصفحات في المزيد من التفاصيل وفيها شرح لطريقة الابلاغ

وليد محمدالمبارك احمد