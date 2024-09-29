راشد عبد الرحيم: غبش المعارضة.. خالد سلك ورشا عوض عبرا بصدق عن انفسهما
والذي نفسه بغير جمال لا يري في الوجود شيئا جميلا .
الذين ليس في نفوسهم جمال و في اعينهم غبش هم المعارضة السودانية التي لم تر في إنتصارات القوات المسلحة و طرد الأوباش من الجنجويد إلا انه فش للغبينة و فرح بلا معني .
لم ير خالد سلك في ما حققه جيشنا إلا انه فش للغبينة.
كتب في منصة X
( قال الإمام المهدي: “الفش غبينتو خرب مدينتو”، ولأننا لا نريد لبلادنا الخراب، فقد اخترنا طريقاً صعباً، نأمل أن نترفع فيه عن “فش الغبائن”، ونختار غدٍ أفضل لبلادنا دون حروب أو موت أو دمار )
و كتبت رشا عوض
( لنفترض أن الجيش طرد الدعم السريع من كل المدن والقرى وأخرجه من كل التراب السوداني، لماذا يحتفل الشعب؟ و ما الذي يدعو للفرح فوق كل هذه الجثث وأنقاض المباني والخسائر )
خالد سلك ورشا عوض عبرا بصدق عن انفسهما لأنهما هما من شذا عن الإجماع الوطني و إختارا صف القتل و النهب و الإغتصاب و تحدثت السنتهما بلسان التمرد و قالا ما لم يقله الدعم السريع.
إنها النظرة الضيقة التي تنظر للمصلحة و حب السلطة و تدعم الذين يمكنونهم من الحكم .
لم تخرج رؤيتهما عن إطار الذات فخرجا و شذا عن الشعب السوداني كله .
هما و من يمثلانهما من باع الوطن للتمرد و لم يتركا طريقا لدعمه إلا و سلكاه .
لعقا و لعقوا احذية القوي الخارجية و الدول الداعمة للتمرد فاكلوا السحت من اموالها و رضوا بالخيانة و الخزي .
معارك القوات المسلحة ستنتصر للشعب السوداني و تقتص له من المتمردين و من هؤلاء الخونة .
معارك النصر لاجل نظافة السودان من اوباش قحت و تقزم و الدعم السريع .
راشد عبد الرحيم
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