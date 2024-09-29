راشد عبد الرحيم: غبش المعارضة.. خالد سلك ورشا عوض عبرا بصدق عن انفسهما

والذي نفسه بغير جمال لا يري في الوجود شيئا جميلا .

الذين ليس في نفوسهم جمال و في اعينهم غبش هم المعارضة السودانية التي لم تر في إنتصارات القوات المسلحة و طرد الأوباش من الجنجويد إلا انه فش للغبينة و فرح بلا معني .

لم ير خالد سلك في ما حققه جيشنا إلا انه فش للغبينة.

كتب في منصة X

( قال الإمام المهدي: “الفش غبينتو خرب مدينتو”، ولأننا لا نريد لبلادنا الخراب، فقد اخترنا طريقاً صعباً، نأمل أن نترفع فيه عن “فش الغبائن”، ونختار غدٍ أفضل لبلادنا دون حروب أو موت أو دمار )

و كتبت رشا عوض

( لنفترض أن الجيش طرد الدعم السريع من كل المدن والقرى وأخرجه من كل التراب السوداني، لماذا يحتفل الشعب؟ و ما الذي يدعو للفرح فوق كل هذه الجثث وأنقاض المباني والخسائر )

خالد سلك ورشا عوض عبرا بصدق عن انفسهما لأنهما هما من شذا عن الإجماع الوطني و إختارا صف القتل و النهب و الإغتصاب و تحدثت السنتهما بلسان التمرد و قالا ما لم يقله الدعم السريع.

إنها النظرة الضيقة التي تنظر للمصلحة و حب السلطة و تدعم الذين يمكنونهم من الحكم .

لم تخرج رؤيتهما عن إطار الذات فخرجا و شذا عن الشعب السوداني كله .

هما و من يمثلانهما من باع الوطن للتمرد و لم يتركا طريقا لدعمه إلا و سلكاه .

لعقا و لعقوا احذية القوي الخارجية و الدول الداعمة للتمرد فاكلوا السحت من اموالها و رضوا بالخيانة و الخزي .

معارك القوات المسلحة ستنتصر للشعب السوداني و تقتص له من المتمردين و من هؤلاء الخونة .

معارك النصر لاجل نظافة السودان من اوباش قحت و تقزم و الدعم السريع .

راشد عبد الرحيم