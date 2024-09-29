نفس الزول الأقسم أنه مصفاة الجيلي اتحررت أقسم يوم الخميس أن الجيش دخل توتي، وقد يكون أخذته الحماسة، أو وقع ضحية لغرف شائعات التمرد، التي تغرق الميديا بأخبار انتصارات لم تتحقق بعد، ثم تعود لتنفيها بفيديوهات جاهزة، لتثير حالة من الاحباط والشعور بالخذلان، وتضع القوات هنالك تحت الضغط النفسي، لكن عموماً مثل هذه الأخبار ضررها أكثر من نفعها، واستعجال النتائج خصلة تورث اليأس، خصوصًا وأن القوات المسلحة السودانية تدير هذه المعركة بخطة محكمة، وعبر مراحل قد تتغير نتيجة للظروف الميدانية، المهم أن تلك الخطة هدفها البعيد والنهائي هو القضاء على المليشيا بعد حصارها، وليس إكتساب الأرض، حتى لا ينتقل التمرد إلى مناطق آخرى.

عزمي عبد الرازق