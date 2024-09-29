لأنه شعب يعشق ارضه، يفاخر بتاريخه وإرثه، يتمسك بهويته، هزم ” تتار” العصر الحديث ، ولقنهم درساً ستحفظه الأجيال القادمة .

أكاد أجزم أن تمرد مليشيات “آل دقلو” المدعومة من الامارات هو آخر صفحة في كتاب الحرب الأهلية في السودان ، لأن تدمير ترسانة عسكرية، ليلة تمردها كانت تفوق الجيش الوطني ، تسليحاً، عدداً، تمويلاً، ودعم دولي ، سيدفع كل من تسول له نفسه بالتمرد مستقبلاً إعادة التفكير الف مرة.

حرب١٥/ابريل هي بداية النهاية لأخطاء كثيرة ارتكبتها قيادة البلاد منذ الاستقلال ، وسيجد العقل السوداني نفسه مرغماً على إعادة صياغة الاشياء من جديد.

رشان اوشي