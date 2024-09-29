رأي ومقالات
حرب١٥/ابريل هي بداية النهاية لأخطاء كثيرة ارتكبتها قيادة البلاد منذ الاستقلال
لأنه شعب يعشق ارضه، يفاخر بتاريخه وإرثه، يتمسك بهويته، هزم ” تتار” العصر الحديث ، ولقنهم درساً ستحفظه الأجيال القادمة .
أكاد أجزم أن تمرد مليشيات “آل دقلو” المدعومة من الامارات هو آخر صفحة في كتاب الحرب الأهلية في السودان ، لأن تدمير ترسانة عسكرية، ليلة تمردها كانت تفوق الجيش الوطني ، تسليحاً، عدداً، تمويلاً، ودعم دولي ، سيدفع كل من تسول له نفسه بالتمرد مستقبلاً إعادة التفكير الف مرة.
حرب١٥/ابريل هي بداية النهاية لأخطاء كثيرة ارتكبتها قيادة البلاد منذ الاستقلال ، وسيجد العقل السوداني نفسه مرغماً على إعادة صياغة الاشياء من جديد.
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة