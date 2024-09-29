ترامب يصَعد لهجته ضد المهاجرين ويصف هاريس بـ”المعاقة ذهنيا”

أدلى الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة ، أمس السبت، بواحد من أشد الخطابات التي هاجم فيها المهاجرين، كما صعَد من إهاناته لمنافسته مرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس.

وفي ولاية ويسكونسن المتأرجحة وصف ترامب هاريس، التي زارت الحدود الأمريكية المكسيكية يوم الجمعة للمرة الأولى منذ إطلاق حملتها الرئاسية لعام 2024، بأنها “متخلفة عقليا” و “معاقة ذهنيا”، بحسب “رويترز”.

وأُحيط المرشح الجمهوري للرئاسة بملصقات لصور مهاجرين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني تم القبض عليهم بتهم القتل وجرائم عنف أخرى، ولافتات كُتب عليها “إنهاء جرائم المهاجرين” و”اطردوا غير الشرعيين الآن”.

وكرس ترامب خطابه بشكل غير عادي بالكامل تقريبا للحديث عن المهاجرين غير الشرعيين، ووصفهم بأنهم “وحوش” و “قتلة بدم بارد” و “حيوانات دنيئة”.

وحمّل الرئيس السابق منافسته هاريس والرئيس الديمقراطي جو بايدن مسؤولية السماح للمهاجرين غير الشرعيين بدخول الولايات المتحدة، متهما بعض المهاجرين بالرغبة في “الاغتصاب، والسلب، والسرقة، والنهب، وقتل شعب الولايات المتحدة”.

ووفقا لبيانات حكومية، ألقت السلطات القبض على حوالي سبعة ملايين مهاجر أثناء عبورهم حدود الولايات المتحدة مع المكسيك بشكل غير قانوني خلال إدارة بايدن، وهو رقم قياسي مرتفع أثار انتقادات لهاريس وبايدن من قبل ترامب وزملائه الجمهوريين.

وخلال زيارتها للحدود يوم الجمعة، حددت هاريس خططها لإصلاح “نظام الهجرة المعيب”، بينما اتهمت ترامب “بتأجيج نيران الخوف والانقسام” بشأن تأثير المهاجرين على الحياة الأمريكية، كما دعت إلى فرض قيود أكثر صرامة على اللجوء.

إرم