دفن قط شهير وسط مراسم رسمية

نفق القط التركي الشهير، شيرو، (20 عاماً)، والذي عاش في مقر حزب الشعب الجمهوري في العاصمة أنقرة، وارتبط اسمه بكثير من الأحداث السياسية في البلاد.

وكان سبب نفوق القط عدة مشاكل صحية ترتبط بالتقدم في سن القط الذي ولد عام 2004، وذلك بحسب ما أعلن المستشفى الذي رقد فيه.

وأعرب “أوزغور أوزيل”، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن حزنه الكبير على نفوق القط، وشارك مع مسؤولين وموظفين في الحزب بدفنه في حديقة مقر الحزب في العاصمة أنقرة.

هذا ويملك القط “شيرو” حساباً على موقع “إكس”، يتابعه أكثر من 50 ألف حساب، وتلقى المشرفون على حساب “شيرو”، آلاف العبارات الحزينة بوفاة القط، وبينها “وداعاً أيها القط الجميل، لن ننساك”.

الإمارات نيوز