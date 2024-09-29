كيف يؤثر نقص فيتامين د على الأطفال؟

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة فلوريدا أن سوء التغذية يمكن أن يجعل إصابات كسور العظام لدى الأطفال أسوأ.

وأوضحت الدراسة أن الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين “د” قد يتعافون بشكل أبطأ بعد كسر العظام، وفقا لموقع “هيلث داي”.

ومن المعروف أن فيتامين “د” يؤدي دور مهم في صحة العظام.

واكتشف الباحثون الارتباط بين مستويات فيتامين “د” والوقت الذي يستغرقه الأطفال للتعافي من كسور العظام.

وفحصت الدراسة 186 حالة من كسور الأطراف عند الأطفال بين عامي 2015 و2022.

وكشفت النتائج استغراق الأطفال الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين “د” وقتاً أطول بكثير للشفاء، مقارنة بأقرانهم الذين لديهم مستويات طبيعية.

وبالنسبة لكسور الساق التي لا تتطلب جراحة، كان الفرق صارخاً، احتاج الأطفال الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين د إلى 20 يوماً إضافياً للشفاء السريري؛ أي ما يقرب من 3 أسابيع من وقت التعافي الإضافي.

واستغرق اختفاء علامات الكسر على الأشعة السينية شهرين أطول في المجموعة التي تعاني من نقص فيتامين د.

وكان التفاوت أكثر وضوحا في الحالات التي تتطلب الجراحة، حيث استغرق الشفاء السريري شهرا إضافيا في حين تأخرت الأدلة الشعاعية للشفاء بحوالي 4 أشهر لدى الأطفال، الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين د.

مصراوي