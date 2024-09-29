أحمد فتوح لاعب الزمالك يواجه المجهول بعد رفض «الدية»

يواجه أحمد فتوح، لاعب الزمالك، مستقبلاً غامضاً في الفترة المقبلة بعد أن رفض أهل ضحية حادث الدهس الذي تورط فيه على طريق الساحل الشمالي بمصر التصالح وقبول الفدية. وقد بدأت محاكمة اللاعب أمام محكمة جنايات مطروح (الدائرة الثانية)، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض. وأكد أهل الضحية رفضهم للتصالح وأوضحوا عدم وجود نية لذلك.

تجري المحاكمة على خلفية التهم الموجهة للاعب، والتي تشمل “القتل الخطأ” وقيادة السيارة تحت تأثير المخدرات، وذلك بعد حادث دهس مأساوي في مدينة العلمين الجديدة. ووفقاً لتقارير صحفية، طلب فريق الدفاع عن أحمد فتوح من المحكمة استشارة دار الإفتاء المصرية لتحديد قيمة الفدية المناسبة في مثل هذه الحالة، ليتمكن اللاعب من تجهيزها. كما طلب الدفاع إطلاق سراح مشروط للاعب، مع منعه من السفر لحين استكمال إجراءات التقاضي، وذلك لتسهيل دفع الفدية وإنفاذ الحكم الشرعي.

ويعود سبب القضية إلى حادث دهس وقع في وقت سابق، حيث صدم اللاعب خلال قيادته للسيارة، مواطناً مصرياً يدعى أحمد السيد الشبكى (54 عاماً) من الإسكندرية مما أدى إلى وفاته، وأثبتت التحقيقات أن اللاعب كان يقود سيارته بسرعة جنونية، وتحت تأثير المواد المخدرة.وتم القبض على اللاعب أحمد فتوح على الفور بعد وقوع الحادث، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة اللاعب إلى محكمة جنايات مطروح لمواجهة التهم الموجهة إليه.

صحيفة الاتحاد