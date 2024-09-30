تجديد حبس عصابة سرقة السيارات القديمة في القاهرة

قرر قاضي المعارضات في القاهرة تجديد حبس أفراد العصابة المتهمين بسرقة السيارات القديمة من مناطق القاهرة الكبرى وتقطيعها وبيعها.

وأدلى المتهمون في عصابة سرقة السيارات باعترافات تفصيلية حول جرائمهم، حيث أقروا بسرقة السيارات في مناطق القاهرة الكبرى وبيعها لتجار الخردة في محافظة القليوبية.

وقال زين.م أحد أفراد عصابة سرقة السيارات في القاهرة، أنا من مواليد 22 سبتمبر 1990 عاطل وساكن في الزيتون، أنا وشركائي التلاتة نزلنا مدينة نصر بالعربية اللي كانت معانا وسرقنا عربية الست وبعد كدة روحنا ودينها للتجار اللي اتمسكت عندهم، وأحنا بنسرق العربيات القديمة بس.

كما أكد محمد ح وخليفة م ومحمد ص أفراد عصابة سرقة السيارات في القاهرة، أنهم عاطلين ويستهدفوا السيارات القديمة في القاهرة لسرقتها وبعد التردد عليها ومراقبتها يقوموا بسرقتها ثم بيعها لتجار خردة في القليوبية الذين يقوموا بتقطيع السيارات وبيعها قطع غيار.

صدى البلد