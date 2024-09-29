الصفوة من أبناء الماهرية تسكن الأحياء الراقية بالعاصمة تاركين الدهماء من الجنود لخوض جحيم الحرب

• الهجوم المباغت الذي شنته مفرزة من الجيش السوداني صباح اليوم علي تجمع لقوات مليشيا التمرد بموقع الاستراتيجية بشارع الغابة بالخرطوم .. هذا الهجوم يمثل علامة فارقة علي سير العمليات العسكرية بقلب ووسط وجنوب الخرطوم ..

• منذ يوم أمس تقطّعت أوصال المليشيا التي بدت عاجزة عن حشد الفزع من الأحياء الراقية بالعاصمة حيث تسكن الصفوة من أبناء الماهرية الذين ظلوا مقيمين في الشقق تاركين الدهماء من الجنود لخوض جحيم الحرب ضد الجيش ..

• بعد جهدٍ جهيد حشدت المليشيا بقايا عصاباتها للدفاع عن منطقة الاستراتيجية التي هاجمتها قواتنا صباح اليوم في خطوة تؤكد توغل الجيش في عمق العاصمة لتنفيذ المرحلة الأولي لطرد بقايا مليشيا التمرد من قلب العاصمة ..

• هذه المعارك لن تكون سهلة .. وختامها بإذن الله نصرٌ مؤزّر .. وفتح قربب بحول الله ..

عبد الماجد عبد الحميد

