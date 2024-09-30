القوني لا تبدو عليه أي قدرات تكفي لإدارة طبلية

ضبط المصطلح: لا أعتقد أن القوني كورليونى يدير “إستثمارات” آل دقلو كما يقولون. لسبب بسيط فهو لا تبدو عليه أي قدرات تكفي لإدارة طبلية.

هناك فرق بين إستثمار إنتاجي مباشر يحتاج لمعرفة ومهارات أو حتي إستثمار مالي نشط في البورصات وبين أن يتم تسجيل مال الأسرة بإسمك وإبعادك من السياسة حتي لا يقع المال تحت مخاطر العقوبات.

ولن ندخل في متاهات إن كل هؤلاء القوم مجرد واجهات وليس من المستبعد أن يؤخذ كل المال منهم يوما ما ولن يقولو بغم. يعني ها يشتكو وين؟