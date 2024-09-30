رأي ومقالات

“بوشي” يخضع للتحقيقات الجنائية ،مع احتمال ترحيله إلى السودان

2024/09/30
محمد البوشي

الأمن المصري يلقي القبض على خمسة ناشطين سودانيين أثناء اجتماع بمنزل بحي فيصل ،والتحفظ عليهم بقسم شرطة قصر النيل .

أحد أبرز المعتقلين هو الناشط محمد حسن “بوشي” واربعة محامين آخرين ..
الأمن المصري يبلغ أسرة “بوشي” بأن ابنهم يخضع للتحقيقات الجنائية ،مع احتمال ترحيلهم إلى السودان .

رشان اوشي

رشان اوشي
رشان اوشي

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