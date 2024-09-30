لا يوجد تفاوض حالياً، يوجد متحركات لا قبل لهم بها، وقواتهم محاصرة في كل مكان

مستشار قائد الجنجويد محمد المختار في مقابلة مع الجزيرة مباشر اليوم وبعد أن وصل مرحلة الإفلاس، قال إن الذين احتفلوا بانتصارات الجيش ويرغبون في العودة إلى بيوتهم كلهم من الفلول وأنصار النظام السابق. ثم أرغى وأزبد وتوعد بالحرب،

ثم نظر واكتشف أن الحرب قائمة، فقال إنهم أوقفوا التفاوض، لكنه وبالغباء الذي اتسم به فات عليه أنه لا يوجد تفاوض حالياً ليوقفه، يوجد متحركات لا قبل لهم بها، وقواته محاصرة في كل مكان، ولذلك صاح في المذيع عندما واجهه بحقيقتهم كجنجويد مرتزقة، وبعبور الجيش للجسور” ليه تسألني كده؟ انت ما محايد يا زول”.

عزمي عبد الرازق

