بعيدا عن البيان الاماراتي حول مقر السفير.. يبدو أن عمليات الخرطوم (جغت) سنكيت محل دهن

بعيدا عن البيان الاماراتي حول مقر السفير وقريبا منه . يبدو أن عمليات الخرطوم (جغت) سنكيت محل دهن .

المقر حكما خارج الخدمة ورمزية التمثيل الدبلوماسي ومترتباتها . بدليل أن البعثة إنتقلت إلى بورت سودان وهو مقر جديد مستأجر تحول حكما وواقعا إلى أرض ولاية أخرى بذات ميزات السفارات ودلالاتها السيادية وفق الأعراف الدبلوماسية في بلد التمثيل (هذا رد سوداني يمكن أن يدفع به كاتب مذكرات بالخارجية السودانية بلا تردد ) .

هذا مع وضعية إستفهامات لم يتم التطرق لها هل المقر تعرض قبلا منذ بداية الحرب لما تعرضت له بقية البعثات من بعض الجناة ام ظل سليما ومحروسا ؟! وممن ولماذا ؟

محمد حامد جمعة نوار