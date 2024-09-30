رأي ومقالات
الكاهن استخدم ادواته بذكاء وفكفك (..) صامولة صامولة
⭕️-إنتقلت خطة الحفر بأستخدام الأبره للمفك والذردية وبعدها المرزبه ان شاء الله.
كان كيان الدعم السريع وسلطة عائلة (دقلو) المطلقة ومئات الآلاف من عدد القوات والسلاح والدعم الخارجي والمال والنفوذ ومع ذلك الكاهن استخدم ادواته بذكاء وفكفكه صامولة صامولة.
-ثم حرق معه تحالف يضم شتات مايسمى (الحرية والتغيير )
-ثم إنتهت وقبرت مايسمي ثورة الخراب المشؤومة وإنتهي العهد الفوضوي البائس الذي أدخل البلاد في هذه المحرقة….!
– وفقك الله وسدد خطاك ونصرك سعادة الفريق أول ركن/ عبدالفتاح البرهان وأركان حربك،
حاتم عبدالوهاب عبدالماجد
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