بعزم هؤلاء الرجال وصبرهم وتضحياتهم سنسترجع الخرطوم وباقي الولايات الأخرى

عملية تحرير الموصل من أيدي داعش استمرت ٩ أشهر، تقدم فيها الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي بخطط واضحة ورؤية معلومة وأهداف كبيرة، منها اجتثاث التنظيم والقضاء عليه بالكامل ، لم يتعجلوا النتائج والنصر، خسروا معارك وكسبوا أخرى،

إلا أنهم تمكنوا بعد شهور من دخول المدينة ، عملية تحرير الخرطوم تشبه الموصل بل هي أعقد منها ولن تنتهي اليوم أو غداً بل ستستمر المعارك وتتواصل وفقاً لرؤية الجيش وخططه. ما يمكننا أن نفعله الآن هو الصبر والدعاء وتجنب الاشاعات غير المدروسة التي قد تكون مضرة بالجيش ، وكما قلت سابقاً يجب التفريق بين العمليات المعلوماتية ومنها الحرب النفسية وبين التضخيم الإعلامي ، فقط الصبر والدعاء ، فبعزم هؤلاء الرجال وصبرهم وتضحياتهم سنسترجع الخرطوم وباقي الولايات الأخرى..

#معارك_العبور

#السودان

Hasabo Albeely

