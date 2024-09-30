هدف الجيش السوداني هو القضاء عل المليشيا واجتثاثها وإرجاع المواطنين إلى منازلهم معززين مكرمين

نحن لسنا في مباراة جمع نقاط يومية لتحديد من يملك أكثر في آخر اليوم . الجيش يعمل وفقاً لرؤية شاملة وأهداف استراتيجية تركز بشكل أساسي على حماية السودانيين وضمان الحفاظ على أكبر قدر من عناصره في الميدان وتقليل الخسائر وسط جنوده واستعادة المناطق المحتلة من قبل الميليشيا، ليس من بين أهداف الجيش مجاراة الميليشيا المهووسة بالاستعراض وغير المكترثة لأرواح مرتزقتها ، كما ليس من أهدافه الاستعجال في تحقيق أهدافه لإثبات صحة مسعاه أمام الميليشيا ..

هدف الجيش هو القضاء عليها واجتثاثها بالكامل وإرجاع المواطنين إلى منازلهم معززين مكرمين . في سبيل ذلك يفقد الجيش قادة وضباط وجنود فدوا أنفسهم وأرواحهم لأجل المواطن .خلال هذه الحرب استطاع الجيش تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة هذه الميليشيا وحربها القذرة التي شنتها داخل المدن ، تطوير هذه الاستراتيجيات صحيح أنه أخذ وقتاً ولكنه أثبت فعالية كبيرة في الانفتاح الذي قام به الجيش في الأيام الفائتة ..

ما يحتاجه الجيش فقط هو الدعاء والصبر، ولجم أي محاولات من خلايا التضليل الإعلامي ومنتجي سموم الإحباط والتشكيك في الجيش الذين يبثون موادهم المضللة والداعمة للميليشيا، فقط ثقوا في الله وفي جيشكم واعلموا أن الظلم مهما طال فإن الحق سينتصر .

#معارك_العبور

#السودان

Hasabo Albeely

